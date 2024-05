Gazzetta attacca - Udinese-Napoli sembra un'amichevole, partenopei senza qualità, spaesati e tristi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza così l'1-1 di Udinese-Napoli:

"Rimane così un Napoli spaesato, triste, che mostra a lungo i difetti di una stagione intera, e ansima per raccogliere un posto nell’Europa minore, mentre un anno (e due giorni) fa qui vinceva uno scudetto delizioso. Quell’1-1 aveva un sapore diverso. Adesso invece guarda con malinconia ai traguardi odierni, al sorpasso sulla Fiorentina all’ottavo posto che può essere fasullo, perché i viola hanno una gara in meno, a quanto non preso anche qui, quando sembrava tutto più semplice. Perché non è serata di bellezze, nonostante ci siano ancora degli obiettivi pesanti per entrambi. Se qualcuno vuole distrarsi nella prima parte può contare i passaggi sbagliati, le azioni che partono e non arrivano mai. Il disordine regna indisturbato. E il rispetto è da amichevole: nessun ammonito.

Forse è anche colpa dell’abbassamento di qualità nel Napoli, senza Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski. Calzona, solo tre vittorie in 13 partite, è costretto a ridare una chance a Lindstrom, che non fa nulla per dissuadere i suoi tanti detrattori. Il solito 4-3-3 azzurro trova raramente la profondità, non accende le connessioni basse a centrocampo, allora si butta palla indietro e si cerca il lancio dei difensori: male. Nessun tiro in porta nella prima metà, quindi il Napoli a inizio ripresa si fa coraggio, trova una fascia aperta (Di Lorenzo per Politano) e tre statue a centroarea (portiere più Bijol e Ferreira) ad ammirare l’elevazione di Osimhen. Che poi si vede togliere il raddoppio dal Var (fuorigioco) o dal portiere".