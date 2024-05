Napoli, il punto sugli infortunati: Zielinski ci sarà solo col Lecce, Kvara da gestire verso l'Europeo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Napoli:

"E ora tutto sul Bologna. Da valutare Osimhen, uscito per una botta al ginocchio destro. Dopo aver saltato Udine per un risentimento alla coscia sinistra, Kvara dovrà stringere i denti per smaltire in tempo, per sabato, il problema alla coscia sinistra: lo staff medico farà di tutto per aiutarlo e accompagnarlo verso il recupero-lampo in assoluta sicurezza, gestendo rischi e pericoli, anche perché subito dopo il campionato è in agenda l’Europeo, il primo e dunque storico della giovane nazionale georgiana. Si vedrà. Molto più complessa, invece, è l’operazione-Raspadori: Jack ha disertato Udine e l’amarcord a causa di un trauma contusivo-distorsivo rimediato in allenamento e difficilmente riuscirà a rimettersi in sesto per il Bologna: come Kvara sarà rivalutato oggi, ma se le cose dovessero andare come sembra, si rivedrà la prossima settimana con la Fiorentina. Per Zielinski, vittima di una lesione al polpaccio sinistro e fuori dalla Roma, la missione è recuperare per il Lecce: l’ultima della stagione e della sua vita napoletana prima dell’Inter".