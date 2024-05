Peppe Iodice: "Allenatore Napoli? Chiamai Pioli una volta, sono cafone e mi piace Conte che è un cane di presa"

Peppe Iodice, attore e tifoso del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il 30 maggio ci sarà Peppi Night al Diego Armando Maradona. Faremo questa notte straordinaria che somiglierà ad una delle notti dell'anno scorso. Per noi sarà una notte magica, sono contento per me, ma soprattutto per il Peppi Night. E' una cosa nata a Napoli, ma oggi ci vedono dappertutto e non me lo sarei mai aspettato. Abbiamo vinto il nostro scudetto, ma ho intenzione di continuare a vincere e il 30 maggio ci divertiremo col pubblico.

Nuovo allenatore? So chi è (scherza ndr.), ma ora gli telefono. Lui non è in Italia in questo momento, sta facendo le ferie. "Pronto, so Pepp. tu mi confermi che hai già firmato col Napoli? Sì? Ok. Quando arrivi nun sta a sentì a nessuno. Tu fai buon viso a cattivo gioco, dici semp sì e nun te preoccupà e non lo stare a sentire (scherza ndr.) Appena arrivi fai quello che vuoi fare. Noi facciamo una mappata di questi qua e non ti facciamo trovare niente così disinfettiamo l'ambiente. Non devi venire qua a mangiare, ma devi venire solo a lavorare. Tesoro ti aspetto, appena me lo dici tu lo dico a Kiss Kiss Napoli. Cià Ant..Ah, no, stavo dicendo il nome (ride ndr.).

Stefano Pioli? Ho avuto dei contatti con lui quando facevo una trasmissione in RAI. Facevo finta di essere un giornalista e lui non sapeva chi fossi. Ci sono stati allenatori che subito hanno scherzato con me, Sarri mi conosceva, ma Pioli non era così simpatico. Ma nemmeno Spalletti fu simpatico con me quando feci il siparietto. Non serve che l'allenatore del Napoli sia simpatico, ma Pioli sembra che mo sia stato dimesso dall'ospedale (ride ndr.). Se arriva Pioli non scendo e vado a strombazzare per la città .

Gasperini? A livello di antipatia stiamo alti, ma all'Atalanta ha fatto grandi cose, forse solo all'Atalanta. Napoli è diversa da Bergamo. E' bravissimo, ma è uno che arriva e ci fa pure le cazziate. Con Gasperini ve la vedrete brutta voi giornalisti.

Italiano? Ma vuoi vedere che è proprio lui? E' uno che ha un'idea precisa di gioco, poi lo vedo uno che si fa i fatti suoi. Io sono cafone e mi piace Conte che è un cane di presa"