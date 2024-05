Cannella a CN24: "Calzona? Mai facile affidare la panchina a chi è stato sempre un vice, vi spiego"

Calciomercato Napoli - Il dirigente Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Nell’annata del Napoli ci sono troppi elementi di valore, ma vanno contestualizzati diversamente: le individualità, quando si è perso un filo logico e tattico, hanno fatto da padrone. In una squadra che all’80% è quella che ha vinto lo scudetto, comandano le motivazioni e sono queste a spingerti ad andare avanti. Quando cambi tanti allenatori, i giocatori vanno per la propria strada: devono essere bravi quelli con le maggiori qualità, sono calciatori di Serie A con una base solida economica. Se non si trova la chiave giusta per partecipare e metterti a disposizione del gruppo, tutti i discorsi passano in secondo piano. Nello spogliatoio del Napoli bisognava toccare le corde giuste, spronare i campioni a vincere non è semplice.

Mi aspettavo qualcosa in più da Calzona? Non lo conosco bene, non è mai semplice affidare la guida tecnica a chi ha fatto sempre il vice: quest’ultima figura ha sempre una certa confidenza con la squadra, se gli dai in mano la conduzione tecnica si può far fatica perchè l’approccio è diverso. Per la guida tecnica parlano i risultati, ieri sera non c’è mai stata la consapevolezza di essere una squadra compatta e stretta: nella disperazione dell’Udinese sembrava un match in cui il pallone non fosse mai nella disponibilità del Napoli.

Gudmundsson? A decidere sono i procuratori, il ragazzo ha fatto benissimo al Genoa con spazi diversi: le qualità non sono messe in discussione, ma quando la tua concorrenza è Inter o Milan può capitare che il tuo agente ti consigli di andare altrove”