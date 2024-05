TMW, il dir. Ceccarini: "Scambio Osimhen-Lukaku? Il Napoli segue altri profili! Il nuovo allenatore? Ecco chi è in pole"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: “Osimhen non si discute, è un top player e la stagione difficile non lo deprezza. Il Napoli chiede 120 milioni di euro per trattare la sua cessione, la base è quella e De Laurentiis non accetterà sconti. Il PSG e la Premier League sono le realtà più forti su Osimhen, ma staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Lo scambio con Lukaku? Ha uno stipendio molto alto, quindi bisognerebbe valutare nel dettaglio. Servirà un grande attaccante al Napoli dopo Osimhen, ma il Napoli lavora su altri profili come David e Boniface, o anche Dovbyk. De Laurentiis non accetterà contropartite per il nigeriano, al netto di offerte irrinunciabili da parte del Chelsea o di chi altro. Il Napoli ha bisogno di fare investimenti importanti anche in difesa e a centrocampo. Vanno colmate le assenze di Kim e Zielinski e i sostituti andranno a fondare il Napoli del futuro. Il nuovo allenatore? Pioli è avanti a tutti, almeno ad oggi. Poi il borsino degli allenatori varia quasi ogni giorno. Presto De Laurentiis dovrà prendere una decisione ufficiale e sono convinto che nella propria testa, in realtà, l’abbia già presa”.