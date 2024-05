Relevo - C'è anche il Napoli su Gudmundsson: Manna prepara l'offerta al Genoa!

Ultime notizie calciomercato - Raramente il Napoli partecipa ad aste, ma Gudmundsson è uno dei maggiori talenti sbocciati in questa Serie A. Una beffa per il Napoli, che in estate fra il talento del Genoa e Lindstrom scelse il secondo nella corsa finale ad agosto. E mentre il primo è sbocciato definitivamente nel campionato italiano agli ordini di Gilardino, il secondo ha deluso nella prima stagione al Napoli.

Futuro Gudmundsson: c'è anche il Napoli

Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo, racconta l'inserimento del Napoli nella corsa a Gudmundsson:

"Il Napoli si aggiunge alla corsa per Albert Gudmundsson. L’islandese piace molto al prossimo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che sta valutando di formulare un’offerta al Genoa. La Juventus ha già avuto contatti diretti con il club rossoblu nelle scorse settimane. L’Inter [come la Premier] è attenta alla situazione ma ad oggi non si è mossa concretamente".