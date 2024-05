Clamoroso ritorno Sarri-Napoli? Bruscolotti sicuro: "Mi arrivano queste notizie, sarei felice"

Ultime notizie calciomercato - Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Il favorito, fino a qualche giorno fa, sembrava Antonio Conte. Ma le quotazioni del leccese sono in ribasso. E adesso i nomi della lista sembrano esser diventati Pioli, Gasperini e Italiano.

Ma se fosse il ritorno di Maurizio Sarri l'arrivo sulla panchina del Napoli per raccogliere i cocci lasciati dal post-Spalletti? A lanciare quest'ipotesi è lo storico capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, che parla così nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

"A me sono arrivate delle notizie, delle indiscrezioni relative all'arrivo di mister Maurizio Sarri sulla panchina degli azzurri in vista della prossima stagione. Io sarei molto felice per l'arrivo di Maurizio Sarri. Il toscano è passato alla storia perché in una stagione raccolse la bellezza di ben novantuno punti. Una cosa è certo: in vista della prossima annata calcistica occorrono dei cambiamenti importanti, andranno migliorati tanti aspetti. E il nome di Maurizio Sarri potrebbe essere quello giusto per ripartire...".