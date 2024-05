Gevi Napoli Basket, Zubcic: "Amo Napoli, é un posto speciale nel mio cuore! Dispiaciuti per non aver raggiunto i playoff"

Ultimo impegno della stagione per la Generazione Vincente Napoli Basket che vince il derby contro la Givova Scafati, match valido per quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. La squadra di Coach Milicic chiude il campionato in nona posizione in classifica a quota 28 punti, appena fuori dai playoff.

Dichiarazione Tomislav Zubcic:

‚ÄúSiamo un po‚Äô dispiaciuti per non aver raggiunto i playoff, ma abbiamo fatto una grande partita. Questa vittoria √© per i nostri tifosi che la meritano. Amo la citt√†, amo i tifosi, Napoli √© un posto speciale che √® nel mio cuore.‚ÄĚ