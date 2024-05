Il Napoli si è fatto umiliare tanto in questa stagione: per Calzona record storico negativo, il dato

La malinconia affoga ogni cosa. I ricordi sono sempre dolorosi perché il presente è carestia e siccità: e brucia ancor di più la ferita se Osimhen segna più o meno allo stesso minuto di “quella” partita e nella stessa porta. A Udine finisce 1-1, ma è tutta un'altra storia. È passato un anno ma è come se fossero trascorsi dei secoli e tutti a togliere, a perdere, a smarrire.

Calzona, record storico negativo

Come riporta Il Mattino, finisce anche stavolta 1-1 ma è il segnale dello sprofondo di una squadra senza più nulla dentro, incapace di reagire, forse addirittura di provare dolore. Ma non è un caso se questa è la gara numero 17 consecutiva in cui la difesa del Napoli prende gol. E che Calzona è il primo allenatore nella storia che incassa almeno una rete nelle sue prime 11 gare in panchina. Si è fatta umiliare per tutto un anno, questa squadra. C’è una malinconia unica a guardare in faccia una squadra che sembrava fatta di immortali e che invece, preso il gol da Success fa quasi tenerezza. E Cajuste è uno dei simboli del mercato sciagurato di questo club.