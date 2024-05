"Non ti arrabbi che faccio giocare Gaetano al posto tuo?": spunta la frase di Zerbin a Mazzarri

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Furio Valcareggi, agente sportivo:



“Calzona? Poteva essere l’occasione della vita per lui andare a Napoli. Lui si sentiva pronto.

Anche Italiano è un po’ sfumato al Napoli. Tutti lo cercano, è nel cast di tutti, però ancora non ha firmato con nessuno.

Pioli è un grande allenatore, anche se mi dicono che voglia fare un anno fermo perché quest’anno a Milano è stata dura.

Manna? Napoli è un esame serio. Ci vuole un direttore sportivo e Manna lo può fare. È un direttore sportivo anziano, conosce tutte le situazioni. Vedremo come lo gestirà De Laurentiis.

I grandi presidenti non bazzicano tutti i giorni nello spogliatoio. I vecchi presidenti eh, perché il mondo sta cambiando.

Con un allenatore o un direttore importante non accadono certe cose.

I giocatori che il Napoli ha in prestito? In questo Napoli credo avrebbero fatto bene. Quando uno gioca bene, ha gamba ed è giovane, qualcosa ti dà. Zerbin per esempio è stato tre domeniche fuori a Monza e poi è tornato titolare.

Povero Mazzarri, chi ha fatto i danni è stato il francese, fidati di me.

Ma chi viene di allenatore importante dopo Spalletti? Nessuno.

Mazzarri è stato un mio amico, fece giocare Gaetano ala sinistra e andò da Zerbin a dire “non ti arrabbi con me che gioca Gaetano?” e Zerbin gli rispose “mister lei fa le scelte e io le accetto”. Zerbin ha 5 anni di contratto col Napoli, o si sta bene o si sta benissimo.

Se può fare il ruolo di Zielinski? Meglio se gioca a sinistra, ma va bene. Noi stiamo alle decisioni del Napoli. Ho un rapporto di stima e affetto pesante con De Laurentiis, quindi non ci sarà mai un problema. Napoli è Napoli. Avere 5 anni di contratto con il Napoli è un tesoro. Vediamo quello che succede. Giulio Marinelli è pronto. Io sono amico di Zerbin, non l’agente”.