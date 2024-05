Osimhen-Chelsea, spunta il terzo incomodo: i 'blues' pensano a Sesko, trattativa avviata

Nel Napoli che non va oltre il pareggio con l'Udinese, in gol è andato ancora una volta Victor Osimhen. L'attaccante azzurro è al passo d'addio, con il Psg ma anche il Chelsea che vorrebbero portarlo nel proprio organico. Osimhen non ha mai nascosto la volontà di andare a giocare, un giorno, in Premier ma su di lui c'è una clausola da 130mln che pesa.

Il Chelsea pensa a Sesko

Il Chelsea, però, si guarda intorno e, come riporta l'edizione online del Corriere dello Sport, Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Lipsia con 16 gol in 40 presenze in tutte le competizioni piace molto. Anzi, gli inglesi sono gli unici che hanno imbastito, finora, una trattativa concreta. Il grande obiettivo del club inglese per rinforzare il reparto offensivo è Sesko. Il Lipsia ha fissato la sua clausola rescissoria sui 55 milioni di euro, ma dopo questa grande stagione il suo valore potrebbe arrivare fino a 70 milioni.