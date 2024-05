Bucciantini a CN24: "Spalletti è diventato leader del Napoli per il metodo non per il modulo: la gestione di questa stagione è l'errore!"

Marco Bucciantini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Concludere la stagione in Europa, visto che il Napoli è l'unica squadra con tanta continuità di presenza, non è obiettivo da sottovalutare. Lo scorso anno l'Europa League e la Conference League non erano obiettivi concreti, oggi importanti. Il Napoli ha combattuto ieri, ha fatto la prestazione, a Empoli non ha avuto reazioni. E' la povertà tattica di questa squadra che colpisce. Ci sono giocatori che hanno mostrato poco attaccamento, ma il leader di questa squadra era quello che si faceva dal lunedì al sabato: era il metodo non il modulo a fare la differenza. Così Spalletti è diventato leader. La gestione di questa stagione è l'errore principale".