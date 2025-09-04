Allarme Olivera: non potrà atterrare in Italia prima di giovedì sera, a 48 ore da Fiorentina-Napoli

Rassegna Stampa  
Allarme Olivera: non potrà atterrare in Italia prima di giovedì sera, a 48 ore da Fiorentina-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il tour de force di tutti i Nazionali, Napoli incluso, comincia in serata, con De BruyneLangLobotkaAnguissa ed Elmas impegnati. Si faranno attendere - scrive la Gazzetta dello Sport - Anguissa e Olivera: per il Camerun impegno martedì a Capo Verde; per l’Uruguay mercoledì il Cile. "Olivera non potrà atterrare in Italia prima di giovedì sera, a 48 ore dalla gara di Firenze".

I calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:

  • Di LorenzoMeretPolitano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • GilmourMcTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) - Capo Verde-Camerun (9 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) - Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
  • Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) - Qualificazioni Europei Under 21
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top