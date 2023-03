Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli: nuovo appuntamento fissato ad aprile, le cifre dell'offerta del club | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Arrivano degli aggiornamenti in diretta a CN24 LIVE per quanto riguarda il prolungamento contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2027 e, come da regolamento FIFA, potrà eventualmente estendere il suo accordo con il Napoli soltanto dal prossimo 1 luglio. Ciò non vieta che prima di quella data, l'entourage di Kvara possa comunque dialogare con il Napoli su termini e condizioni per poi arrivare ad un accordo scritto con tanto di firma in calce.

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli, le ultime

Secondo quanti risulta alla nostra redazione già attualmente Kvaratskhelia guadagna 1,5 milioni netti all'anno. A questa somma vanno aggiunti altri bonus che attualmente sono in linea con gli standard del club partenopeo. Quello che filtra sul prolungamento contrattuale è che il Napoli voglia offrire 1 milione in più rispetto alla cifra attuale. Quindi, conti alla mano, l'idea è quella di proporre 2,5 milioni con bonus più ricchi in aggiunta. Le parti si risentiranno ad aprile per fare punto della situazione: potrà iniziare la trattativa in sé oppure la decisione di aggiornarsi ulteriormente.