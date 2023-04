Napoli-Milan, ultimissime Sky: tocca al Cholito, Politano favorito su Lozano. Cambio modulo per Pioli

Ultimissime Calcio Napoli - Terminata la sosta nazionali, il Napoli si rituffa in campionato che attende ormai solo la matematica per riscrivere la storia 33 anni dopo. Si riparte dal +18 maturato in classifica e stasera affronterà al Maradona il Milan di Stefano Pioli per un antipasto Champions.

Gli azzurri dovranno fare i conti però con un'assenza non indifferente in vista della gara di stasera: quella di Victor Osimhen tornato infortunato dalla nazionale nigeriana, con Giovanni Simeone - in gol contro i lombardi all'andata - pronto a sostituirlo.

Ultimissime formazione Napoli

E in effetti, secondo le ultimissime di SkySport, l'argentino sarà di fatto l'unica reale novità di formazione per Luciano Spalletti. In difesa, infatti, spazio ad Alex Meret tra i pali con Giovanni Di Lorenzo a destra, Amin Rrahmani e Kim Min-Jae al centro e Mario Rui sull'altra fascia. In mediana c'è ovviamente l'inamovibile Stanislav Lobotka in cabina di regia, con Frank Anguissa da una parte e Piotr Zielinski dall'altra. In attacco Matteo Politano favorito su Hirving Lozano per completare il reparto con Khvicha Kvaratskhelia e appunto il Cholito.

Ultimissime formazione Milan

4-2-3-1 per gli ospiti. Mike Magnain in porta e reparto arretrato composto da Davide Calabria, Simon Kjaer - al posto dell'infortunato Pierre Kalulu -, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mediana saranno Sandro Tonali ed Ismael Bennacer a fare schermo davanti alla difesa, col terzetto Brahim Driaz, Rude Krunic e Rafael Leao alle spalle dell’unica punta: Olivier Giroud, considerando anche l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic.

Probabili formazioni Napoli-Milan