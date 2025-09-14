Gol dei 9 all’esordio nell’era ADL: Hojlund subito sul podio. Curiosa analogia con Cavani | FOCUS

Napoli - Rasmus Hojlund ha debuttato con la maglia azzurra nel miglior modo possibile. Il centravanti danese è andato subito in gol alla prima in A sotto la gestione Antonio Conte. Gli sono bastati appena 14 minuti per timbrare il cartellino. Un impatto decisamente devastante per Rasmus che entra subito nel podio dei centravanti dell’era De Laurentiis ad aver segnato al debutto in serie A.

Gol Hojlund Fiorentina Napoli

Dando uno sguardo ai centravanti della gestione De Laurentiis in Serie A, sono soltanto tre i calciatori andati a segno all’esordio. Sul podio - come anticipato - ci finisce subito Rasmus Hojlund. Al primo posto resta ancora Edinson Cavani che - come il danese ieri - andò in gol in casa della Fiorentina, ma dopo appena 7 minuti di gioco. Alle sue spalle del Matador, ecco Hojlund con appena 14 minuti giocati. Ironia del destino, l'ex Manchester United avrebbe potuto fare gol dopo 3 minuti ma non è stato rapace anche se - nel prosieguo dell'azione - è poi arrivato il penalty conquistato da Anguissa. Oltre allo stadio Franchi, c'è poi un altro dettaglio curioso che accomuna Rasmus e Edinson: entrambi sono andati in gol nella stessa porta dello stadio fiorentino e per di più indossando la maglia bianca.

Tornando invece alla classifica generale delle reti all'esordio dei centravanti nell'era De Laurentiis, completa il podio - alle spalle di Cavani e Hojlund - Romelu Lukaku che lo scorso anno andò in gol all’esordio contro il Parma al Maradona dopo 30 minuti giocati.

Sono invece tre le punte che non hanno segnato all’esordio in campionato con la maglia del Napoli. Tutti hanno gonfiato la rete ‘solo’ alla seconda giornata: Victor Osimhen dopo 119 minuti, Gonzalo Higuain dopo 154 minuti ed infine Marcelo Zalayeta con 61 minuti giocati.

