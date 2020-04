Repubblica - SSC Napoli, la tranquilla emergenza di De Laurentiis: tesoretto da 142 milioni per fronteggiare la crisi Covid per il club

Calciomercato Napoli - L'edizione online di Repubblica elogia la gestione economica di De Laurentiis che, grazie alle riserve di bilancio della SSC Napoli, è in una situazione migliore rispetto agli altri presidenti della serie A che devono fronteggiarsi con debiti ed ora con la crisi per il Covid:

"La cassaforte azzurra è piena, grazie ai 142 milioni di utili messi da parte con oculatezza negli ultimi anni. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis può dunque permettersi di guardare con più serenità al futuro, condividendo solo in parte le difficoltà economiche in cui si stanno invece dibattendo la maggior parte dei club della Serie A. Mai come in questo difficile periodo, in cui anche il calcio sta pagando un prezzo salatissimo all'emergenza finanziaria per la pandemia, nella sede di Castel Volturno hanno infatti almeno la possibilità di aggrapparsi alla consolante sicurezza dei conti in regola, che sono il frutto della gestione qualche volta addirittura troppo parsimoniosa delle stagioni precedenti. Ora che è arrivata la crisi, però, tornano più che mai utili i virtuosi e allo stesso tempo vituperati scudetti del bilancio: fiore all'occhiello della strategia presidenziale e tormento per una parte della tifoseria".