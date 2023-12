Verso Napoli-Braga, novità su Mario Rui da Castel Volturno | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Terminata la rifinitura di Napoli-Braga all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la seduta con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni sulla rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Mario Rui nella rifinitura di Napoli Braga

"Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato in campo", comunica la SSC Napoli nel report. E nelle immagini di CalcioNapoli24 da Castel Volturno, si vede proprio il terzino portoghese lavorare a parte, con lavoro differenziato, in compagnia di Demme che non è nella lista UEFA.

