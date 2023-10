"Vattene!", Garcia contestato duramente dalla Posillipo post Napoli-Fiorentina | FOTO

Napoli Fiorentina termina con un pesante 1-3 allo stadio Diego Armando Maradona. Critiche contro l'allenatore francese Rudi Garcia che non ha avuto mai in pugno la squadra in quest'ultima partita di Serie A prima della sosta Nazionali.

Napoli Fiorentina: Rudi Garcia contestato

Napoli - Pesanti critiche contro Rudi Garcia contestato al termine di Napoli Fiorentina. Contestazione da parte dei tifosi della Tribuna Posillipo che all'uscita dal campo del tecnico hanno urlato contro di lui ripetutamente "Vattene!".