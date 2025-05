Pizzi: "Scudetto? Vi dico che Parma incontrerà il Napoli al Tardini. Su Neres…"

Fausto Pizzi, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:



“Domenica il Napoli al Tardini troverà un Parma agguerrito, anche perché gli emiliani non hanno ancora raggiunto l’obiettivo salvezza, quindi devono trovare dei punti necessari. Aver recuperato Neres significa avere più di un’alternativa, a partita in corso potrebbe essere determinante, Raspadori è in un grande momento di forma, ma avere il brasiliano con quella gamba a gara in corso è una carta da giocare. Il primo gol del Napoli l’ho fatto contro il Parma, a porta c’era Gigi Buffon, quindi è stata una grande emozione per me”.