Zaccaria: 'Napoli fabbro del suo destino, serve ottimismo. Billing? Gol da medaglia d’oro'"

MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Bisogna essere più misurati con le parole come dice papa Leone XIV? Quello che dice il papa è giusto. Se avessi usato la penna come un’arma o avessi alzato i toni, mi avrebbero cacciato il giorno dopo da ANSA. Ho l’abitudine ad avere attenzione vigile. Con me il papa ha sfondato una porta aperta. Napoli? Il Napoli è fabbro di sè stesso, lo dissi già quando il Napoli agganciò l’Inter e la cosa non è cambiata. Fa rabbia aver preso il gol alla fine col Genoa, il punto di vantaggio rimane ma adesso ci sono solo due partite. Adesso l’attività di fabbro è meno impegnativa. Col Parma è un impegno importante, ma a parità di motivazioni dovrebbe prevalere la maggior forza dell’una che dell’altra squadra e se questo è il dato, il Napoli è più forte del Parma. Il Napoli ci ha abituato a questo tipo di partite, dove si è sofferto fino alla fine, è una caratteristica di questa squadra. Si è vista un po' di stanchezza mentale, Conte saprà stimolare gli azzurri per superare le difficoltà. La rosa è corta e mancavano solo gli infortuni, metti le pezze ma i conti finiscono per non tornare più, ma non dobbiamo essere pessimisti, anzi dobbiamo essere ottimisti perché da questo viene fuori il carattere della squadra e dell’allenatore. Battere Parma e Cagliari non è impossibile, l’Inter deve giocare con la Lazio che lotta per la Champions, poi c’è il Como che è la squadra più in forma del momento. Il Napoli è fabbro delle sue fortune, deve vincere entrambe le partite per lo Scudetto. Raspadori sostituito con Billing? A Billing darei una medaglia d’oro per il gol all’Inter, ha salvato il campionato del Napoli. Nell’occasione del gol del Genoa un po' è mancato, con Vasquez che ha superato anche Olivera. Mi aspettavo la sostituzione di Raspadori, ma con Mazzocchi. Quando le cose non vanno bene, Conte preferisce chiudersi per portare a casa il risultato. Non mi sento, però, di criticare la decisione di sostituire Raspadori con Billing. La classe arbitrale è restia ad accettare le critiche, il Var è uno strumento positivo e ha risolto molti problemi, però è evidente che il protocollo del Var va modificato in diversi aspetti. Se queste modifiche verranno apportate, si farà un altro passo avanti per arrivare a una sorta di oggettività. La modifica del protocollo eviterà molte polemiche, speriamo che si rendano conto che questo va fatto e che le cose possano andare meglio”.