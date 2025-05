Rivieccio: "Olivera in difficoltà, Meret non esente da colpe! Ecco cosa deve fare il Napoli per vincere lo Scudetto"

Gino Rivieccio, attore, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Siamo un po’ abituati all’atteggiamento difensivista di Conte, si chiude in difesa a protezione del risultato, con il Genoa il vento era pure a favore perché il Napoli è andato due volte in vantaggio, ma togliere Raspadori è stato un errore fatale, così come dobbiamo pensare anche che lo sia stato forzare Lobotka, lui si fida dei suoi e forse avrà spinto per l’ingresso dello slovacco magari con l’avallo dei medici.

Al di là di questo, non c’è stata fortuna, il tiro di Billing poteva entrare, il primo gol del Genoa è un’autorete di Meret che forse non è esente da colpe sul secondo gol, ora il bonus è stato sprecato, bisogna vincere con Parma e Cagliari senza contare su Lazio e Como.

L’Inter è certamente più motivata, la vittoria con il Barça ha caricato i nerazzurri ed il mezzo passo falso del Napoli ha incrementato la loro fiducia, gli azzurri non dovranno pensare al Meazza, ma puntare a vincere.

Al Maradona ho visto un Olivera in difficoltà, con l’avvicinarsi del traguardo forse arriva il braccino ed il Napoli va in fibrillazione, a Parma non sarà facile ma bisogna vincere, certo dipende tutto da noi, quel punto può valere tantissimo in chiave scudetto”.