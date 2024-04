UFFICIALE - SSC Napoli, infortunio Mathias Olivera: la diagnosi e possibili tempi di recupero

Dopo il successo a Monza e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.

Mathias Olivera è stato visitato all'SSC Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo.

Infortunio Mathias Olivera: i possibili tempi di recupero

Se parliamo di una lesione di primo grado in cui non c’è un’alterazione macroscopica della struttura muscolare, si torna in campo in circa 20 giorni. Una lesione di secondo grado necessita invece di circa 40 giorni di recupero.