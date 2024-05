UFFICIALE - Napoli aritmeticamente fuori dalle prime 8, inizierà la Coppa Italia ad agosto: non accadeva da 15 anni

Notizie Napoli - Ora è ufficiale. Il Napoli darà il via alla stagione 2024-2025 già ad inizio agosto. A seguito del risultato di Cagliari-Fiorentina che ha visto i viola vincere per 3-2 alla Unipol Domus, il Napoli è aritmeticamaente fuori dalle prime 8 in classifica e sarà costretto ad iniziare la Coppa Italia ad agosto.



Si tratta di una situazione praticamente inedita per il Napoli di De Laurentiis, visto che non accadeva dal 2009.

Coppa Italia 2024-2025, le date dei preliminari

Dalla nona classificata a scendere, infatti, ci sono i turni preliminari ed in questo caso ben due match, quelli dei 32esimi e dei 16esimi di finale che in questa stagione si sono disputati rispettivamente dal 10 al 13 agosto e poi a novembre.