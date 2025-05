Napoli, festeggiamenti nella notte all'aeroporto di Capodichino dove un migliaio di tifosi ha atteso la squadra di rientro da Parma per celebrare il primo posto in classifica nonostante lo 0-0 al Tardini. Scott McTominay ha apprezzato il calore dei tifosi e stanotte, di rientro a casa dopo la partita, ha reagito così quando è stato fermato e accerchiato dai tifosi napoletani in cerca di una foto ricordo.

