Terremoto Napoli ai Campi Flegrei, scossa alle ore 20:41: epicentro e magnitudo

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di magnitudo 2.3 alle ore 20:41 con epicentro nella zona di Agnano ad una profondità di 2,8 chilometri. L'evento è stato avvertito dalla popolazione a Bagnoli, Pisciarelli, Gerolomini e Astroni che ha dichiarato di aver sentito prima un boato.

Terremoto Napoli ai Campi Flegrei: epicentro e magnitudo

Ecco il comunicato dell'INGV sul terremoto di lieve entità avvertito a Napoli, nella zona di Campi Flegrei:

Un terremoto di magnitudo Md 2.3 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 11-08-2025 18:41:08 (UTC) 36 minuti, 43 secondi fa

11-08-2025 20:41:08 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8232, 14.1570 ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

La sala di Napoli dell'Ingv ha localizzato nell'area dei Campi Flegrei dall'inizio dell'anno 4.317 eventi sismici, la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo. Nel 2024 gli eventi localizzati nella caldera flegrea furono 4.900.