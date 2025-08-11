La compagna di Raspadori saluta così: "Cara Napoli, grazie! Per me sei stata..."

Elisa Graziani, compagna di Giacomo Raspadori, saluta Napoli con un lungo messaggio via social, nel giorno in cui è ufficiale il trasferimento di Jack all'Atletico Madrid.

Cara Napoli,

Sono, anzi, siamo arrivati qui 3 anni fa senza aspettative e la tua autenticità ci ha sorpresi.

Per me sei stata casa, la prima casa dove io e Giacomo siamo andati a convivere.

Per me sei stata lavoro, qui ho iniziato a lavorare e ho aperto la partita iva.

Per me sei stata felicità, la gioia nel veder Giacomo vincere due scudetti.

Per me sei stata premura, infatti abbiamo adottato qui il nostro cagnolino, Birillo.

Per me sei stata maternità, Camilla è nata e cresciuta (per il suo primo anno di vita) qui, a Napoli.

Per me non sei mai stata solitudine, imbarazzo o paura.. anzi sei sempre stata sorpresa, gioia e serenità. Qui ho vissuto tappe fondamentali della mia vita e mi hai insegnato a viverle senza troppa pesantezza.

Per questo, ti porterò sempre nel mio cuore, come porterò sempre tutte le persone magnifiche che ho conosciuto. Quindi posso solo che dire

GRAZIE NAPOLI!

Elisa 

