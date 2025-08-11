Come sta McTominay: c'è una vera notizia sull'infortunio

Napoli - Le ultime notizie sulle condizioni di McTominay dopo l'infortunio e l'analisi del Corriere dello Sport:

Le ultime due partite, insomma, hanno prodotto le risposte che pretendeva Antonio Conte: attenzione, applicazione, vittorie. Ieri con l'handicap di un sole caldissimo e di una temperatura nemica dell'agonismo e degli indomiti spettatori del Patini. Ancora sold out. Inevitabili due cooling break. McTominay, dicevamo, è probabilmente la vera notizia: ha corso senza sosta, segnato di precisione un gran bel gol dopo uno slalom tra due avversari (il primo dell’estate), ha dominato e contrastato tutti. L'infortunio è alle spalle.