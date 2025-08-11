Sportitalia - Musah-Napoli, 25mln non bastano e la Juventus mette in stand-by Miretti: le ultime

Ultime calcio Napoli - Si lavora a Castel di Sangro per l'inizio della stagione, si lavora sul calciomercato, per completare la rosa del Napoli. Alfredo Pedullà ne parla sul proprio canale Youtube.

Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti sul Napoli:

"Due piste da seguire su Musah e poi arriva il Napoli che è una possibile sorpresa. Vi racconto quello che so. Musah per il Milan ha una valutazione superiore e l'aveva già quando avevano offerto 25 milioni. Non so dirvi se è una valutazione superiore dettata dal fatto che magari alzi la corda e l'asticella soprattutto per non venderlo e questo è un ragionamento che dovrà spiegarci il Milan. Però 23-25 milioni non bastano, come non bastavano prima. Il Napoli non si è non ha fatto un'offerta ufficiale, ha sondato nelle ultime 72 ore, ha sondato con una certa insistenza, ha valutato profondamente queste cose, poi si è fermato. Non son tanto convinto che torni, però ci sta che torni. Sulla valutazione. Il Napoli ha qualche problema.

Cerca un centrocampista che abbia delle caratteristiche diverse. Qui vengo alla sorpresa di serata. Il Napoli ha sondato nelle ultime 24 ore pesantemente Elmas. Perché Elmas? perché è un tipo di centrocampista che può servire al Napoli perché non ha un ruolo preciso, può fare di tutto, può giocare largo a sinistra, può fare l'esterno, può fare la mezzala, ha dei gol nei piedi ed anche degli assistro che il Napoli sta seguendo.

Le valutazioni definitive, le somme verranno tirate dopo la partita contro l'Olympiacos e Miretti, siamo in una fase di standby. La Juventus continua a chiedere 20 milioni. Miretti non ha i gol nelle gambe nella testa. Attenzione ad Elmas con un retroscena che magari aiuta e lui a gennaio era pronto a tornare e c'era stata più di qualcosa a gennaio, soltanto che poi non c'era il posto extracomunitario e non si fece nulla. Arrivò il Torino che aveva il posto libero e lo prese. Il Torino sta facendo di tutto per riaverlo. Ha fatto due missioni, soprattutto una in Germania nelle ultime settimane, ma non è andato fino in fondo. Adesso si è inserito il Napoli. Vedremo la formula, è una cosa da seguire, può essere una sorpresa che magari andrà fino in fondo nelle valutazioni che il Napoli farà. Non ci sono aggiornamenti su Juanlu Sanchez, questo tira e molla a destra e a sinistra spingi di qua e spingi di là, sperando di avere la traiettoria giusta con la volontà del diretto interessato. Dobbiamo aspettare sul resto il Napoli voluterà. Avete visto che è stato il giorno delle ufficialità quello di l'ufficialità di Raspadori. Continuate a chiedermi dell'esterno offensivo e devo rispondere alle vostre domande. In questo momento non è compendiato, o meglio, Elmas è un esterno offensivo.

Se voi mi chiedeste dell'esterno offensivo con un target più alto, nel senso che un esterno offensivo da 35-40-45 milioni, un prestito dalla Premier, su Kevin ho provato a dirvi tutto quello che c'era da dirvi, cioè che il Napoli è stato proposto, l'ha apprezzato, ma la valutazione è cambiata, per cui adesso parliamo di cose che non sono calde e non è detto che si riscaldino. Il Napoli deve chiudere un altro paio di uscite minori, con tutti rispetto, dopodiché penserà al resto".