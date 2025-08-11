Gazzetta.it - Vicenda Lookman, l'Inter attende ma il Napoli può pensare al blitz

Calcio Mercato  
Gazzetta.it - Vicenda Lookman, l'Inter attende ma il Napoli può pensare al blitz

Ademola Lookman è ai ferri corti con l'Atalanta e si allena da solo a Londra dopo aver lasciato il ritiro. Ha un accordo con l’Inter per un contratto quinquennale da 4,5 milioni a stagione. I nerazzurri hanno offerto 42 milioni più 3 di bonus, ma l’Atalanta non ha ancora dato una valutazione ufficiale.

La società bergamasca vuole cederlo solo all’estero, ma le offerte concrete mancano. Lookman ha rifiutato il Napoli, che però gli aveva offerto 5 milioni di stipendio.

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, dopo la cessione di Raspadori all’Atletico, gli azzurri potrebbero tornare alla carica.

Il Napoli ha liquidità e può forzare la mano, complicando i piani dell’Inter.

Intanto, Lookman è fuori condizione per via di un infortunio al polpaccio e del muro contro muro con la Dea. Difficilmente sarà pronto prima di metà settembre. La situazione è bloccata e potrebbe sbloccarsi solo nelle ultime ore di mercato

