Anguissa-Lucca, colloquio acceso in allenamento, poi il chiarimento: il motivo | VIDEO CN24

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Finisce il diciottesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si trattava dell'allenamento pomeridiano del giorno 13 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Girona e il Sorrento.

E nel corso dell'allenamento, Anguissa in seguito ad un contrasto di gioco, ha scaraventato a terra una bottiglia d'acqua, innervosito. Poco dopo l'ha raggiunto Lucca, per chiarirsi dopo la normale situazione di "campo". Dopo aver dato le sue spiegazioni e il lungo colloquio, Anguissa ha chiarito con Lucca la situazione di gioco e i due sono tornati serenamente in campo.

Ecco il video!