Napoli su Sterling, CorSport: il Chelsea lo cede, i contatti sono avviati da giorni! Ma servirà una condizione imprescindibile

Calciomercato SSC Napoli - In Premier League, per il Napoli, è impossibile non notare il talento di Raheem Sterling, 30 anni, un'annata poco felice in prestito all'Arsenal e una valigia di nuovo pronta. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Il Chelsea lo cede, i contatti sono avviati da un po' di giorni, ma Sterling ha uno stipendio alto, eccessivo, e su di lui c'è anche il Fulham. Guadagna 16 milioni a stagione e a queste cifre è impossibile per chiunque sedersi a trattare. Servirà, nel caso, il contributo dei Blues”