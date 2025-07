Trevisani: "ADL all'avanguardia, dopo lo scudetto vuole anche la Champions"

Ultime calcio Napoli - Durante l'evento 'Fantacalcio', il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Aurelio De Laurentiis:

"De Laurentiis è stato spesso uno all'avanguardia in tantissime cose. Una squadra che vince il campionato e anziché tirare i remi in barca e frenare, spende 150 milioni, non si è vista spesso in Italia. E’ proprio un tipo di mentalità. Secondo me nella sua testa lui vuole fare campionato prima e provare poi a prendersi la Champions League. E’ chiaro che è un passo difficile, però vedere un investimento così, di tanti giocatori e tanti soldi, dopo che ha già vinto due scudetti in tre anni, non uno. Prova a farne tre in quattro anni".