Ultim'ora: Napoli-Sterling, Fabrizio Romano svela la verità! "Lui si è proposto, vuole essere allenato da Conte"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie dal giornalista Fabrizio Romano: svelati i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso. L'obiettivo per l'attacco è Raheem Sterling del Chelsea, che nella passata stagione ha giocato in prestito all'Arsenal.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su YouTube, il Napoli si è preso del tempo per ragionare: "Il Napoli non ha trattato Sterling. Al Napoli è stato offerto Sterling, che è diverso", precisa Romano. "Il Napoli ha registrato l'interesse da parte del giocatore, perché il giocatore avrebbe grande interesse a lavorare con Antonio Conte, a firmare per il Napoli, quindi insomma il Napoli è al corrente non soltanto dell'interesse del giocatore, ma anche delle condizioni dettate dal Chelsea per concludere l'operazione".

Dunque, il Napoli sa che Sterling verrebbe volentieri ma al momento il club partenopeo non ha fretta e si √® preso del tempo per decidere. "Il Chelsea vorrebbe vendere Sterling a titolo definitivo, oppure in prestito con obbligo di riscatto" - assicura Fabrizio Romano - "ma il Napoli ragiona su un prestito con diritto di riscatto. In ogni caso il Napoli vuole valutare pi√Ļ calciatori, non c'√® soltanto Sterling in lista. Ecco perch√© il Napoli, lo ripeto, non sta trattando Sterling".

Su Sterling ci sarebbe anche il Fulham, ma lui preferirebbe trasferirsi al Napoli. "Se il Napoli volesse puntare su di lui, lo potrebbe fare tranquillamente. Al momento però non lo stanno facendo. Il Napoli vuole prima valutare internamente, insieme a Conte, quale calciatore acquistare", conclude Fabrizio romano.