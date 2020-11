Stadio Napoli dedicato a Maradona, l'annuncio di Sgambati: "Sarebbe un sogno, domani incontro Borriello"

Diego Armando Maradona è morto. Notizia tragica per tutti gli appassionati del mondo dello sport e soprattutto per i tifosi del Napoli, che chiedono immediatamente che lo stadio San Paolo di Napoli prenda il nome di Maradona. Lo stadio del Napoli potrebbe essere dedicato a Maradona. Arriva l'annuncio del presidente della Commissione dello Sport Carmine Sgambati. Queste le sue parole a a Fanpage.it: “Ha fatto sognare milioni di napoletani. Diego Armando Maradona con tutto quello che ha rappresentato per Napoli merita di essere ricordato con onore. Dedicargli il San Paolo sarebbe un grande sogno, perché Maradona ha fatto sognare milioni di Napoletani nel mondo e ha rappresentato la rivincita di Napoli e del Sud sul Nord, negli anni della Questione Meridionale. Domani ho una commissione Sport con l'assessore Borriello e gli chiederò ufficialmente di fare per ricordare Maradona a Napoli quanto tutto è possibile, con la dedica di una strada importante o anche di una piazza o del San Paolo stesso".