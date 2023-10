Sportitalia - Prende l’opzione del ritorno di Mazzarri con Garcia esonerato, soluzione low cost: in serata la svolta decisiva

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe presto decidere sul futuro di Rudi Garcia. L’avventura del tecnico francese è ancora decisamente in bilico e in serata potrebbe determinarsi la svolta decisiva, secondo quanto riportato da Sportitalia.

Tra i candidati prende piede l’opzione del ritorno di Walter Mazzarri:

"Guida la lista di possibili successori del francese qualora si dovesse procedere all’esonero di Garcia. Il presidente non ha ancora sciolto le riserve, anche perché oltre alla soluzione low cost che porterebbe al ritorno del tecnico di San Vincenzo non mancano nomi illustri che comporterebbero un esborso decisamente più importante"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rotto il silenzio dopo la sconfitta al Maradona contro la Fiorentina nel suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Inpiù all’università Luiss di Roma e moderata dal direttore de La Repubblica Maurizio Molinari.

“Con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rei, tutto scorre, si vedrà. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho oltre ad aver scelto l’allenatore è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno"