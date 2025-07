Calciomercato Napoli: c'è accordo sulla formula ma non sulle cifre per Zanoli al Bologna

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport tra Napoli e Bologna ci sarebbe l'accordo sulla formula dell'operazione Alessandro Zanoli, ma non sulle cifre.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport su Zanoli:

"Parallelamente s'è riscaldata anche la trattativa per la cessione di Alessandro Zanoli al Bologna. Con il Bologna si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto: la formula è in definizione ma è soprattutto la cifra a non aver messo d'accordo i due club. Però si tratta, con ottimismo reciproco".