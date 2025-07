Padovan: “Il Napoli deve prendere assolutamente il sostituto di Anguissa”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

"Mi sta piacendo molto il nuovo Napoli che sta nascendo: ruota tutto intorno a De Bruyne. Il Napoli sta arrivando ad avere due giocatori per ogni ruolo. Lucca è venuto al Napoli con più fame rispetto a Nunez. Ndoye, invece, ha tirato troppo la corda ed il Bologna ha trovato chi gli dava i soldi richiesti. Trovo il mercato del Napoli tecnicamente molto convincente ed equilibrato dal punto di vista economico. Al Napoli serve un sostituto di Anguissa. De Laurentiis sta mantenendo la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra forte. Bisogna trovare il sostituto di Anguissa, il quale è stato un architrave dei due scudetti. Proprio per questo motivo, di fatto, serve assolutamente prendere un’alternativa al camerunense. Se il Napoli vende Osimhen per 70 milioni fa un capolavoro, vista anche la Coppa d’Africa. Meret-Milinkovic-Savic? Meret meritava di fare il primo, ma Conte ha alzato l’asticella. Qualche rischio c’è, ma Meret è di pasta buona: ha accettato la sfida e farà il meglio del possibile. Milinkovic-Savic, invece, arriva con una gran voglia”.