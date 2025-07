Retroscena su Gilmour: si allenava pure in vacanza! Non si è mai fermato neanche dopo Dimaro

Ultime notizie Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino dedica ampio spazio a Billy Gilmour, il centrocampista scozzese che sta rapidamente rientrando in forma ed è pronto a giocarsi il posto da titolare nella prossima stagione.

Tra le altre cose, Il Mattino racconta le vacanze di Gilmour: "Ormai da settimane Billy Gilmour non ha un attimo di pausa. Sì, le vacanze a Ibiza sono state belle, Formentera ha fatto la differenza e le giornate in barca con il resto della famiglia restano un bel ricordo, ma tra un tuffo e l’altro il centrocampista scozzese ha saputo ritagliarsi larga parte per il lavoro".

E non solo: "Dopo il lavoro individuale a Dimaro, il centrocampista azzurro è tornato in città ma non si è mai fermato, dedicandosi lunedì e martedì a sessioni di lavoro personalizzate che lo aiutassero a superare il guaio fisico che si portava dietro agli adduttori che andava eliminato. In estate ha scelto un personal trainer che lo aiutasse a superare la scia di infortuni dell’anno passato, prima di Castel di Sangro ha fatto lo stesso".