Napoli-Siviglia, ADL usa il pugno duro: "no" alle aste per Juanlu, ma non è una pista tramontata

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi sul quotidiano Il Mattino tutti gli aggiornamenti sulle trattative in corso. Focus su Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia individuato come sostituto di Giovanni Di Lorenzo. Il Mattino assicura che "non è una pista tramontata" e infatti anche il ds del Siviglia Cordòn ha aperto alla sua cessione imminente.

Il calciatore continua a allenarsi agli ordini di Almeyda senza lamentarsi del suo futuro ma è chiaro a tutti che può fare la valigia da un momento all'altro.

Il quotidiano descrive così le caratteristiche di Juanlu, che può giocare sia a sinistra che a destra: "un giocatore eclettico, offensivo, completo, che potrebbe anche fare da alter ego di Spinazzola sulla destra nel ruolo più avanzato". La trattativa tra Napoli e Siviglia prosegue: gli spagnoli chiedono 18 milioni di euro, il club di De Laurentiis ha offerto 15 milioni e non intende soddisfare le richieste degli spagnoli. "Continua il “pugno duro” del club che non ci sta a partecipare a aste e fa il proprio mercato. Aspettando e anche rischiando, se necessario".