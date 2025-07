Sfumato Ndoye, ecco l’obiettivo del Napoli per i bookmaker: spunta anche un italiano

Ultime calcio Napoli - Sembrava Dan Ndoye il profilo perfetto per completare il reparto offensivo del Napoli, ma l’esterno svizzero ha preferito la Premier League e il Nottingham Forest, lasciando mister Conte con una casella ancora scoperta in attacco.

I bookmaker quotano Grealish per l'attacco

Per i bookmaker, si legge su Agipronews, nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Jack Grealish, ai margini del progetto del Manchester City. Una “reunion” campana tra l’inglese e De Bruyne si gioca a 4,50 su Sisal, seguito a 5 da Riccardo Orsolini, altro esterno del Bologna protagonista di un gol pesante – contro l’Inter – per il quarto scudetto partenopeo. Sempre a 5 è offerto su Snai Alejandro Garnacho, già vicino al Napoli nel mercato invernale, stessa quota del talento coreano del Psg Lee Kang-In, in uscita dal club campione d’Europa in carica.