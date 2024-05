Settore ospiti a Udine, la differenza con l'anno scorso è clamorosa! | FOTO

Ultime notizie. È passato 1 anno e 2 giorni dal 4 maggio 2023: Udinese-Napoli ci regalò il terzo scudetto e in quell'occasione la Curva Sud del Blue Energy Stadium di Udine era gremita da migliaia di napoletani.

Quest'anno - complice il divieto di trasferta per i residenti in Campania - il colpo d'occhio nel settore ospiti dei napoletani è evidente: tantissimi sediolini vuoti, molte meno bandiere e di certo non lo stesso entusiasmo. Ricordando chiaramente che la trasferta è stata vietata ai residenti in Campania. Ieri erano stati staccati solo 254 biglietti nel settore ospiti, causa divieto vendita ai residenti in Campania. Nell'adiacente settore P di curva sud sono circa 500 i biglietti venduti, presumibilmente molti dei quali presi da napoletani residenti in zona o nel resto del nord.

Guarda le foto a confronto:

Udinese Napoli 2023