Repubblica: "Presunti ululati contro Lukaku? In realtà erano cori per Kim!"

Inter-Napoli, l'accusa del Giudice Sportivo ai tifosi napoletani è clamorosa, se non altro perché non era mai successo che i tifosi del Napoli venissero accusati di razzismo in uno stadio italiano. Quasi sempre, sono i napoletani stessi ad essere vittima di cori discriminatori e la notizia che i napoletani in trasferta a Milano si fossero resi protagonisti di "ululati" razzisti ai danni di Lukaku, aveva sorpreso molti.

Inter Napoli cori razzisti

Nel comunicato, il Giudice Sportivo aveva anche avanzato una richiesta particolare: in sostanza vuole sapere che settore ospitano al Maradona i tifosi napoletani che erano a San Siro. La risposta è semplice, come fa notare il giornalista di Repubblica Marco Azzi: "Nessun settore, visto che la trasferta era vietata ai residenti in Campania". E in effetti i tifosi presenti ieri sera nel settore ospiti erano napoletani residenti per lo più al Nord Italia, dunque non si trattatava degli ultras abitualmente presenti in Curva al Maradona.

Ma c'è di peggio: secondo Azzi di Repubblica, infatti, "il presunto ululato contro Lukaku era un coro per Kim".