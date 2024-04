Quanto guadagnano gli arbitri? Le cifre dei top 5 campionati d'Europa

Quanto vengono pagati gli arbitro in Serie A e nel resto dei campionati d'Europa. Arriva la classifica dei top 5 campionati di quanto guadagnano gli arbitri di calcio.

Quanto vengono pagati gli arbitri nei top 5 campionati

Campionato Serie A - Sono parte imprescindibile di un sistema multimilionario come il calcio ma per distacco sono quelli che percepiscono meno durante le varie stagioni. Arriva ora l'indagine del The Athletic che ha scoperato quanto guadagnano gli arbitri nei top 5 campionati europei, tra cui anche quello di Serie A.

Il compenso dell’arbitro è dato da un fisso annuale, più dei bonus legati ad ogni partita arbitrata. Questi gli stipendi annuli degli arbitri nei top 5 campionati, vanno però poi aggiunti i gettoni per ogni partita arbitrata:

La Liga - 145mila euro l’anno

Premier League - da 85 a 171mila euro l’anno (in base esperienza e valore di un arbitro)

Serie A - 89mila euro l’anno

Ligue 1 - 77mila euro l’anno

Bundesliga - da 60 a 81mila euro l’anno

Ma quanto guadagna un arbitro per ogni partita arbitrata? Queste le cifre: