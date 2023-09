Qual. Euro 2024, Finlandia-Danimarca, le formazioni ufficiali: Lindstrom dal 1'

Continuano le qualificazioni per Euro2024. Alle 18:00 la Danimarca di Lindstrom, che parte titolare, scenderà in campo contro la Finlandia nell'Olympic Stadium di Helsinki, match valido per il Gruppo H:

Jesper Lindstrom

Lindstrom titolare

FINLANDIA (5-3-2): Hradecky; Alho, Hoskonen, Ivanov, Peltol, Niskanen; Kairinen, Schuller, Kamara; Pukki, Kallman. Allenatore: Markku Kanerva.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Maehle, Christensen, Andersen, Kristensen; Hojbjerg, Norgaard, Eriksen; Lindstrom, Wind, Skov Olsen.

