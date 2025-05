Il Bari resta in Serie B, esplode il malcontento contro la famiglia De Laurentiis!

Il Bari escluso dai play-off di Serie B! La squadra pugliese di proprietà della famiglia De Laurentiis ha chiuso il campionato di B al nono posto in classifica, non abbastanza per accedere alla fase dei play-off e giocarsi la promozione in Serie A.

Il risultato deludente ha reso ancora più tesi i rapporti tra società e tifoseria, con gli ultras del Bari ormai apertamente schierati contro i De Laurentiis. L'edizione barese del quotidiano La Repubblica scrive: "L’ennesimo flop degli ultimi due anni ha fatto da detonatore a un malcontento largamente diffuso e che ha colpito inevitabilmente anche squadra, allenatore e dirigenti".

La Repubblica si chiede quand'è che la famiglia De Laurentiis prenderà posizione sul futuro del Bari e se stavolta si deciderà ad investire seriamente per ricostruire la squadra.