Nigeria-Sao Tome and Principe 5-0, Osimhen scatenato: è tripletta! | VIDEO

Victor Osimhen è in campo in questi minuti con la sua Nigeria contro Sao Tome and Principe, con le "Eagles" che stanno dominando la scena con un roboante 5-0.

Gol Osimhen Nigeria Sao Tome

Grande protagonista proprio Osimhen, autore di una tripletta: l'attaccante del Napoli ha sbloccato il punteggio al minuto 13, segnando di testa il gol dell'1-0 su assist di Lookman sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il campocannoniere dell'ultima Serie A ha poi raddoppiato nella ripresa su calcio di rigore, per poi calare il tris nel finale.

