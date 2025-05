Retroscena Il Mattino - Conte ha imposto una cosa nello spogliatoio dopo Napoli-Torino

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino sc

"Napoli è una città che ha cambiato il proprio paradigma anche nel calcio. Ecco perché è quasi rientrata nei ranghi dopo aver assistito alla vittoria sul Torino e al sorpasso sull'Inter. C'è lo stesso silenzio che Conte ha imposto nello spogliatoio, perché i due gol di McTominay non hanno chiuso il campionato. Chi è partito dalla strada, i pericoli li fiuta. Quella di sabato sarà una partita strana per Antonio, che da Lecce andò via giovanissimo, voluto da Trapattoni dietro insistenza del suo vice Brio, leccese. Non penserà a quei giorni, né alle polemiche per le sue esultanze da calciatore della Juve e da allenatore del Bari. Incrocerà lo sguardo triste dei giocatori del Lecce che hanno perso un loro compagno, il fisioterapista Graziano Fiorita. Conte li conforterà, conosceva quel ragazzo".