Cruciani: "Ciò che ha detto Conte è assolutamente fuori contesto"

Giuseppe Cruciani, giornalista di Radio 24, è intervenuto ai microfoni di Area Fritta su Youtube:



“La parola prodigio è assolutamente fuori contesto, nella narrazione di Conte qualora dovesse arrivare questo Scudetto sarà un prodigio del mago Conte. Questa è la narrazione di Conte, ma io contesto questa parola usata da lui. Non dico che la sua mano non ci sia in questa stagione, assolutamente, ma il Napoli ha speso tanti soldi nella campagna acquisti estiva. Quindi sarebbe una grande impresa ma non un prodigio”.