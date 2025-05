Mittelstadt accostato al Napoli, spunta lo scatto con Geolier con tanto di maglia | FOTO

Calciomercato Napoli - In queste ore, si è parlato molto della presenza in città di Maximilian Mittelstädt, terzino dello Stoccarda e della Nazionale tedesca, di 28 anni. Con alcuni amici e sua moglie Lea, il calciatore ha trascorso il weekend a Napoli ed è stato anche in tribuna al Maradona per la sfida al Torino.

Tornato in Germania, Mittelstädt ha comunque ritrovato un pezzo di Napoli: l'esterno ha presenziato al concerto di Geolier a Stoccarda, scattando anche una foto con il rapper napoletano con tanto di maglia personalizzata del club tedesco. Chissà se ci saranno sviluppi di calciomercato, ma di certo l'esterno non sta facendo tanto per nascondere la sua passione per i partenopei.

